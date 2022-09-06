Россия и США продолжают диалог по обмену заключенными – МИД

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Россия и Соединенные Штаты продолжают диалог по обмену заключенными по соответствующим каналам. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Диалог продолжается по соответствующим каналам в рабочем режиме. Новостей пока нет, к сожалению", – приводит его слова ТАСС.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов сообщал, что дипломаты будут добиваться возвращения на родину граждан, которые отбывают заключение в США. По его словам, вопрос возможного обмена граждан двух государств является чувствительным и важным.

До этого американский лидер Джо Байден поддержал план обменять россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер (баскетболистку, осужденную по статье о контрабанде запрещенных веществ) и Пола Уилана. Детали инициативы, направленной Москвой, не уточнялись.

