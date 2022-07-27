Байден поддержал идею обменять россиянина Бута на Грайнер и Уилана – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Сандурская Софья

Президент США Джо Байден поддержал план обменять россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ходом обсуждений источники.

Они рассказали, что предложение Москва направила еще в июне. Однако источники не уточнили детали инициативы.

Олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Ее подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 229.1 и частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ.

В ходе второго судебного заседания по ее делу спортсменка признала вину. При этом ее переводчик уточнил, что у Грайнер не было умысла на преступление, поскольку она собирала вещи в спешке.

