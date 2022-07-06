Байден отправит письмо арестованной в России баскетболистке Грайнер

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Администрация США подготовит ответ президента страны Джо Байдена на письмо арестованной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Об этом сообщает телеканал NBC.

"Представители администрации говорят, что пока неясно, будет это письмо или телефонный звонок, но, по информации одного источника, он (президент США Джо Байден. – Прим. ред.) точно скоро ответит", – указали на канале.

Чемпионка Олимпийских игр по баскетболу из Соединенных Штатов Бриттни Грайнер была арестована в России по обвинению в контрабанде наркотических веществ.

Будучи под следствием, спортсменка написала письмо президенту США Джо Байдену. Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что глава государства ознакомился с обращением.

