В Белом доме сообщили, что Байден ознакомился с письмом американки Грайнер

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявил, что президент США Джо Байден прочел письмо американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Об этом сообщает ТАСС.

"Я могу сказать, что президент прочитал письмо. Я присутствовала, когда он читал письмо. <...> Президент сделает все возможное, все, что в его полномочиях, чтобы вернуть ее домой", – заявила пресс-секретарь.

Чемпионка Олимпийских игр по баскетболу из Соединенных Штатов Бриттни Грайнер была арестована в России по обвинению в контрабанде наркотических веществ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что арест спортсменки не является политически мотивированным. Он отметил, что в российском законодательстве есть статьи, которые подразумевают наказание за перевозку запрещенных препаратов.