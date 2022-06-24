В РФ планируется ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в Сети

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Первый замначальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России генерал-майор полиции Кирилл Смуров объявил, что ведомство планирует ввести в стране уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в Сети, передает ТАСС.

По словам Смурова, работа над законодательной нормой проводилась в соответствии с поручением президента РФ.

"…надеемся, что достаточно серьезным шагом в противодействии, прежде всего в вопросах предупреждения и отвращения от этого направления противоправной деятельности, связанного с распространением информации о наркотиках, должно стать установление уголовной ответственности за пропаганду наркотических средств в сети "Интернет", – заявил представитель МВД.

Генерал-майор полиции отметил, что в России регулярно совершенствуется перечень запрещенных веществ. Благодаря активной работе были установлены меры контроля в отношении более чем 1 тысячи веществ и растений. В новом постановлении, которое еще готовится, указано порядка 40 наименований.

Кирилл Смуров заявил, что данная работа имеет превентивный характер с целью защитить население от новых психоактивных и наркотических веществ.

Ранее в июне сообщалось, что МВД РФ ликвидировало восемь подпольных нарколабораторий и изъяло 600 литров прекурсоров и порядка 30 килограммов наркотиков. В операции также приняли участие правоохранители Казахстана, Узбекистана и Киргизии.