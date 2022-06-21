МВД РФ ликвидировало восемь подпольных нарколабораторий

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Министерство внутренних дел России ликвидировало восемь подпольных нарколабораторий и изъяло 600 литров прекурсоров и порядка 30 килограммов наркотиков, сообщает пресс-центр ведомства со ссылкой на главу МВД Владимира Колокольцева.

По его словам, правоохранители из РФ, Казахстана, Узбекистана и Киргизии совместно с департаментом безопасности "Почты России" провели операцию, в результате которой была пресечена группировка, организовавшая производство и распространение синтетических наркотических средств.

По данным МВД, организатор группировки вел подготовку раствора, который содержит синтетические наркотики "Альфа-PVP", почтой отправлял его в другие страны и города РФ, маскируя запрещенные вещества под бытовую химию, масло для автомобилей и другие товары.

Кроме того, как уточнили в ведомстве, мужчина пользовался поддельными документами. Люди, получавшие посылки, в кустарных лабораториях делали наркотики для дальнейшего сбыта путем закладок.

"Совместная спецоперация по перекрытию наркотрафика продолжалась в течение полугода. В результате слаженных действий ликвидированы подпольные лаборатории на территории России, Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Их производительность составляла до 200 килограммов наркотических средств в месяц", – говорится в сообщении.

В настоящее время задержаны более 20 участников группы. Уголовные дела заведены по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 30, частью 5 статьей 228.1 Уголовного кодекса РФ.

Ранее под Челябинском представители МВД задержали членов этнической преступной группировки, у которых изъяли около 150 килограммов героина. По словам Колокольцева, группировка распространяла наркотик в регионах Центральной России и на Урале. Сбыт осуществлялся бесконтактным способом с помощью закладок.

Наркоторговцев также задержали во Владимирской области. В рамках следственных мероприятий было изъято более 700 килограммов наркотических средств и почти 3 тонны прекурсоров.