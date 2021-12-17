Полицейские изъяли более 700 кг наркотиков во Владимирской области

11:17
Фото: МВД РФ
Правоохранители задержали наркоторговцев во Владимирской области. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".
"Сотрудниками полиции пресечена деятельность группировки, которая занималась производством и сбытом синтетических наркотиков. Из незаконного оборота изъято свыше 700 килограммов наркотических средств и почти 3 тонны прекурсоров", – отметил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
Полицейские выявили подпольную нарколабораторию, которая располагалась в частном доме в Александровском районе. Там же были задержаны двое варщиков, прибывших из Кабардино-Балкарии. По данным оперативников, в месяц задержанные могли изготавливать до 100 килограммов наркотических веществ катинонового ряда.
Ранее в Подмосковье полицейские задержали местного жителя, а также жителя Тверской области, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. В ходе оперативных мероприятий правоохранители изъяли 20 канистр с химическими реактивами, 2,5 килограмма мефедрона, весы и средства индивидуальной защиты.
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