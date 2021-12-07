В Подмосковье пресекли деятельность нарколаборатории

07:23
Фото: 50.мвд.рф
В Подмосковье полицейские задержали местного жителя, а также жителя Тверской области, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает "МВД Медиа".
"Установлено, что один из злоумышленников арендовал дом в деревне Мисиново, где вместе с подельником оборудовал лабораторию по синтезированию наркотиков", – говорится в сообщении.
В ходе оперативных мероприятий правоохранители изъяли 20 канистр с химическими реактивами, пакет с порошком неизвестного происхождения, весы и средства индивидуальной защиты. Согласно результатам экспертизы, найденный в помещении порошок является наркотическим средством – мефедроном – общей массой 2,5 килограмма.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и статье 228.1 ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств") УК РФ. Мужчин заключили под стражу.
Ранее Росздравнадзор приостановил работу аптеки на улице Генерала Белова на юге Москвы. В ходе проверки зафиксированы специалисты установили факты реализации психотропных препаратов с превышением розничной надбавки в пять раз, помимо этого, сотрудники аптечного пункта не вели учет реализации рецептурных препаратов.
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