Сотрудниками таможни пресечен ввоз в Россию 290 кг гашиша

18:01
Фото: customs.gov.ru
Сотрудники Северо-Западной оперативной, Кингисеппской таможен и управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли попытку ввоза из Польши в Россию 290 килограммов гашиша на сумму более чем 230 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ФТС (Федеральная таможенная служба).
Отмечается, что наркотики обнаружили в прибывшем из Польши грузовике. Его остановили на международном пункте пропуска Ивангород в Ленинградской области.
"Согласно товаросопроводительным документам, в автомобиле перевозились пластиковые крышки польского производства. В ходе контроля с использованием инспекционно-досмотрового комплекса было выявлено, что в топливном баке грузовика оборудован тайник. Внутри тайника таможенники обнаружили 34 брикета весом по 5 килограммов и 10 килограммов", – отмечает ФТС.
Изъятое вещество оказалось гашишем. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее полицейские совместно с ФСБ и Росгвардией пресекли деятельность нарколаборатории на борту буксира в акватории Клязьминского водохранилища в подмосковном Долгопрудном.
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