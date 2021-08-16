Нарколабораторию выявили на борту судна в акватории Клязьминского водохранилища

Фото: МВД России

Полицейские совместно с ФСБ и Росгвардией пресекли деятельность нарколаборатории на борту буксира в акватории Клязьминского водохранилища в подмосковном Долгопрудном. Об этом сообщается на сайте МВД.

"На речном судне пресечена деятельность подпольной нарколаборатории. По имеющейся информации, синтетический наркотик мефедрон производился на буксире-толкаче, пришвартованном у пристани на Клязьминском водохранилище в городе Долгопрудном. Владелец плавсредства – 40-летний житель Москвы – задержан", – говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители изъяли химические реактивы и аппаратуру для изготовления наркотиков. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"). Владельцу буксира уже предъявлено обвинение, он арестован.

Ранее сообщалось, что полицейские в Ленобласти нашли тайник с 1,5 тонны метамфетамина. Полиция возбудила уголовное дело по факту приготовления наркотиков к сбыту в особо крупном размере. Сбытчик арестован.