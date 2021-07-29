Правозащитница описала портрет типичного закладчика

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Обычно закладчиками наркотиков становятся молодые люди из малообеспеченных семей, которые завидуют своим более богатым сверстникам. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказала член совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.
"Если мы говорим про Москву, то они ведь учатся в вузах, поступили на бюджет, но они из небогатых семей, и в то же время они попали в окружение тех ребят, которые могут себе позволить много всего", – объяснила правозащитница.
По ее мнению, решать проблему необходимо не штрафами и прочими наказаниями, а профилактическими беседами, для чего Ермакова предлагает создать специальное подразделение. Она подчеркнула, что такие ребята идут в наркокурьеры не от хорошей жизни. По ее мнению, если бы таким молодым людям помогали, например, устраиваться на работу, то и закладчиков бы в России не осталось.
Ранее в городе Нефтекамске в Башкирии правоохранители обнаружили нарколабораторию по изготовлению мефедрона. В результате обысков было изъято более 123 килограммов наркотиков. Их злоумышленники продавали через интернет-магазин в теневом сегменте Сети.
Полицейскими был также обнаружен склад, где хранилось более 887 килограммов прекурсоров и химических реактивов.
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