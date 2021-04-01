Роскомнадзор потребовал удалить из Instagram рекламу вакансий наркокурьеров

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Роскомнадзор потребовал от компании Facebook удалить рекламу в Instagram с вакансиями наркокурьеров. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"В целях защиты российских граждан от зловредного контента Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием незамедлительно принять меры по недопущению размещения в социальной сети Instagram рекламных сообщений с вакансиями наркокурьеров", – указано в сообщении.

В Роскомнадзоре обратили внимание на то, что подобные публикации мотивируют россиян на запрещенную в стране деятельность.

Кроме того, в своем обращении ведомство настаивает на модернизации системы модерации и премодерации как рекламного, так и пользовательского контента. В Роскомнадзоре подчеркнули, что при неудалении материалов владельцев интернет-ресурса оштрафуют на сумму от 3 до 8 миллионов рублей. Эта сумма также может увеличиться при повторном нарушении.

В конце марта сообщалось, что Роскомнадзор отказался от идеи организовать регистрацию в социальных сетях на основании паспортных данных. Вводить информацию не потребуется, даже если гражданин ранее дал согласие на обработку персональных данных через информационную систему ведомства.

