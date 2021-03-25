Роскомнадзор отказался от регистрации в соцсетях по паспортам

17:32
Фото: Москва 24/Яна Дейнега
При регистрации в соцсетях и мессенджерах указывать паспортные данные и место жительства нет необходимости, заявил представитель Роскомнадзора.
Эти данные не нужно будет заполнять, даже если человек решит через информационную систему ведомства предоставить свое согласие на обработку персональных данных.
Ранее в России предложили спрашивать паспорт при регистрации в соцсетях. При этом в случае достоверности введенной информации и после проверки Роскомнадзором регистрация будет считаться завершенной.
В марте в закон о персональных данных вступили в силу определенные поправки. В частности, теперь операторы данных должны получать согласие от пользователей на обработку общедоступной информации о них. Сейчас такое согласие можно предоставить оператору непосредственно, а с 1 июля для этого можно будет также использовать информационную систему Роскомнадзора.
Как уточнили в Роскомнадзоре, при выборе системы службы регистрация будет осуществляться с использованием интерактивной формы информсистемы. При этом ранее она предусматривала ввод большого количества данных – ФИО, реквизитов паспорта, адрес места жительства, номер телефона, адрес электронной почты. Однако в Роскомнадзоре такой сбор данных сочли избыточным. Теперь обработке будут подвергаться только те персональные данные, которые содержатся в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Сбор и обработка дополнительных данных не допускается, передает РИА Новости.
Представитель ведомства также отметил, что использовать систему ведомства при регистрации в соцсетях необязательно. Уточняется, что проект призван обезопасить пользователей от бесконтрольного сбора и использования их персональных данных.
При этом ранее эксперт отметил, что предоставление паспортных данных для регистрации в социальных сетях позволит избавить интернет от троллей и ботов. Также эта мера сделает пользователей соцсетей более ответственными, поскольку высказывания больше не будут анонимными.
Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
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