Эксперты объяснили, почему регистрация в соцсетях по паспорту необходима

12:30
Фото: depositphotos/alexkoral
Предоставление паспортных данных для регистрации в социальных сетях позволит избавить интернет от троллей и ботов. Такое мнение выразил председатель Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.
"Возможно, данная мера поможет избавиться от всяких ботов и троллей, ведь соцсети, в первую очередь, созданы для общения реальных людей, многие пользователи действительно страдают от огромного количества подобных виртуальных персонажей, которые хамят, обзываются и вообще создают много негативных моментов в социальных сетях", – сказал Цветков в разговоре с РИА Новости.
Он добавил, что эта мера также сделает пользователей соцсетей более ответственными, поскольку высказывания больше не будут анонимными.
"Добропорядочные люди точно от этого не пострадают, а бороться с недобропорядочными – задача государственных органов, которая и будет реализовываться в том числе и в предложенном нововведении", – подчеркнул эксперт.
Цветков уточнил, что важная задача – обеспечить надежное хранение паспортных данных.
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT отметил, что пользователи соцсетей должны предоставлять паспортные данные при регистрации. Это позволит привлекать к ответственности тех, кто размещает противоправный контент.
"Поэтому для меня это совершенно очевидно, что должен быть паспорт. Когда ты фактически выходишь в мир информационного общения, здесь тоже должна быть персональная ответственность, а значит и персональный документ, закрепляющий эту ответственность", – заключил парламентарий.
Ранее в Роскомнадзоре предложили обязать пользователей предоставлять данные паспорта, номер телефона и электронную почту при регистрации в соцсетях и мессенджерах. В случае достоверности введенной информации и после проверки Роскомнадзором регистрация будет считаться завершенной.
Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: