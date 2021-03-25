Эксперты объяснили, почему регистрация в соцсетях по паспорту необходима

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Предоставление паспортных данных для регистрации в социальных сетях позволит избавить интернет от троллей и ботов. Такое мнение выразил председатель Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.

"Возможно, данная мера поможет избавиться от всяких ботов и троллей, ведь соцсети, в первую очередь, созданы для общения реальных людей, многие пользователи действительно страдают от огромного количества подобных виртуальных персонажей, которые хамят, обзываются и вообще создают много негативных моментов в социальных сетях", – сказал Цветков в разговоре с РИА Новости.

Он добавил, что эта мера также сделает пользователей соцсетей более ответственными, поскольку высказывания больше не будут анонимными.

"Добропорядочные люди точно от этого не пострадают, а бороться с недобропорядочными – задача государственных органов, которая и будет реализовываться в том числе и в предложенном нововведении", – подчеркнул эксперт.

Цветков уточнил, что важная задача – обеспечить надежное хранение паспортных данных.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT отметил, что пользователи соцсетей должны предоставлять паспортные данные при регистрации. Это позволит привлекать к ответственности тех, кто размещает противоправный контент.

"Поэтому для меня это совершенно очевидно, что должен быть паспорт. Когда ты фактически выходишь в мир информационного общения, здесь тоже должна быть персональная ответственность, а значит и персональный документ, закрепляющий эту ответственность", – заключил парламентарий.

Ранее в Роскомнадзоре предложили обязать пользователей предоставлять данные паспорта, номер телефона и электронную почту при регистрации в соцсетях и мессенджерах. В случае достоверности введенной информации и после проверки Роскомнадзором регистрация будет считаться завершенной.

