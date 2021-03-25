В РФ при регистрации в соцсетях предложили спрашивать паспорт

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Роскомнадзор опубликовал проект приказа о механизмах работы единой информационной системы (ЕИС) по сбору согласий на обработку персональных данных.

В ЕИС вносятся персональные сведения граждан России и иностранных государств: ФИО, дата рождения, данные паспорта, номер телефона и адрес электронной почты.

Проект касается работы соцсетей и мессенджеров. В случае достоверности введенной информации и после проверки Роскомнадзором регистрация считается завершенной.

Как заявил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, у соцсетей и мессенджеров будет выбор.

"Либо они запускают собственные сервисы для получения от пользователей согласий на распространение их персональных данных, либо используют ЕИС Роскомнадзора", – сказал он.

По словам Горелкина, речь не идет о принуждении использовать только систему Роскомнадзора, а сами новеллы коснутся новых пользователей социальных сетей.

Он отметил, что при несоблюдении требования о получении у пользователей согласия на распространение персональных данных установлена административная ответственность.

В соответствии с частью 1 статьи 13.11 КоАП РФ может быть выдано предупреждение или наложен штрафа от 1 до 50 тысяч рублей.

Владимир Путин ранее заявил, что отключение зарубежных интернет-сервисов в России возможно при враждебных действиях против страны.