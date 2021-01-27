Уральская казачья кибердружина будет патрулировать соцсети

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Казачья кибердружина "Медиащит", созданная при Уральском государственном горном университете, будет заниматься поиском и блокировкой мата в социальных сетях.

Как рассказал сайту "Комсомольской правды" руководитель проекта Андрей Замятин, обучение для борьбы с нецензурной лексикой прошли порядка 60 добровольцев.

"В случае обнаружения записей с матом – будем писать администратору сообщества с просьбой удалить их. Если ответа не последует, то будем жаловаться администрации социальной сети", – сказал он.

По словам Замятина, в то же время виртуальный патруль планирует заниматься созданием позитивного контента в своей группе "ВКонтакте", где будут размещаться "полезные статьи и подборки фильмов".

Проект функционирует в рамках деятельности студенческого центра патриотического воспитания "Святогор" при поддержке Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.

В декабре Госдума приняла законопроект, который обязывает соцсети находить и блокировать посты с незаконным контентом и матом. Он вступает в силу 1 февраля.

Член Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров ранее предложил запретить номера автомобилей, которые имеют скрытую нецензурную лексику.