Юрист прокомментировал инцидент с россиянкой, оштрафованной за мат в WhatsApp

Неожиданный штраф получила жительница Казани: женщину обязали выплатить тысячу рублей за нецензурное оскорбление в общем чате в WhatsApp. Решение суда она планирует обжаловать. Разбираемся, чего не стоит позволять себе в онлайн-беседах и какую ответственность можно понести за отправленные сообщения.



Слово из трех букв

Жительница Казани Лилия Тимершина рассказала, что спор в мессенджере возник из-за перехода дома от управляющей компании в ТСЖ. "В споре участвовали человек 20. В результате мы перешли в ТСЖ, но были и те, кто хотел остаться с управляющей компанией. Один из них и написал на меня заявление в прокуратуру", – рассказала она.

Также Тимершина объяснила, что оскорбление "из трех букв" она адресовала мужчине по имени Ленар, но самого его в чате не было. Его фамилия тоже не фигурировала.

В результате мировой суд постановил оштрафовать Тимершину, а Советский районный суд Казани решение утвердил.





Лилия Тимершина жительница Казани, оштрафованная за оскорбление в WhatsApp Судья сама сказала: у меня в практике это первое такое дело. Мол, не знала, как быть, и заседание несколько раз откладывалось.

Вместе с тем жительница Казани подчеркнула, что намерена обжаловать решение в Верховном суде Татарстана.

Ранее из-за конфликта в родительском чате скончался житель Волгограда, на которого напали в одном из отделений банка. Сообщалось, что погибший оскорбил в мессенджере женщину, а та попросила разобраться с ним своего брата.

После инцидента мужчину доставили в больницу, где он позднее скончался. Стражи порядка задержали подозреваемого в нападении, которым оказался 30-летний местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".



Следить за языком

Эксперт в области кибербезопасности Андрей Масалович рассказал Москве 24, что общие чаты в мессенджерах и соцсетях – это публичное пространство, поэтому за высказывания там придется отвечать.

"Интернет условно можно разделить на две части. Есть ваша приватная часть, к которой относится личная переписка с кем-то – она защищена законом о переписке, ее видит только ваш собеседник. А вторая часть, большая часть интернета, она открытая и приравнивается к публичному пространству", – объяснил он.

В случае общения в общих чатах, где переписку видят все, Масалович порекомендовал следить за языком.

"Другие могут пожаловаться. Правда, из-за обилия жалоб периодически клевету и оскорбления не берут к рассмотрению, но тем не менее правила никто не отменял. Если человек оскорбляет, призывает, нецензурно выражается, то это не компьютерное преступление, а обычное правонарушение, за которое следует закономерная расплата", – подчеркнул эксперт.

В свою очередь, юрист Виктория Данильченко объяснила, что использование нецензурной лексики в адрес конкретного лица в общественном месте, соцсетях и мессенджерах является оскорблением, унижением чести и достоинства другого человека.

"Согласно статье 5.61 Кодекса об административных правонарушениях, за подобное гражданину может грозить наложение административного штрафа в размере от одной до трех тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от пятидесяти до ста тысяч рублей", – объяснила эксперт.





Виктория Данильченко юрист Если вы столкнулись с подобным оскорблением и не хотите спускать ситуацию обидчику с рук, важно не оскорблять в ответ, иначе все попытки его наказать будут тщетны. Необходимо собрать доказательства, например скрины переписок, и заверить их у нотариуса. После чего вы можете подать заявление в прокуратуру, которая после окончания административного расследования передаст дело в суд, чтобы привлечь к ответственности вашего обидчика.

По словам специалиста, большинство заявителей в таких делах выигрывают. Однако перед подачей заявления важно учесть, что если в оскорблении не было указано конкретное имя, то доказать, что оно касается именно вас, будет сложно, подытожила Данильченко.