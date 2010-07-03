Юрист рассказал, что грозит виновникам гибели отца после разборок в родительском чате

1 ноября скончался 41-летний житель Волгограда Роман Гребенюк, который был избит из-за конфликта в родительском чате. Он умер в больнице, не приходя в сознание. По одной из версий, некая Анна, которую Гребенюк якобы оскорбил в чате, попросила своего брата разобраться с обидчиком. Разъясняем, может ли грозить женщине наказание за подстрекательство и почему ответственность понесет не только непосредственный участник избиения.
Убийство после разборок в чате
Конфликт между родителями учеников начался в общем чате, где взрослые обсуждали, что школьники могут не успеть сделать задание по русскому языку за несколько часов. В СМИ появилась информация, что в чат зашла некая Анна, которая пообещала, что ее ребенок пришлет всем домашнее задание и посоветовала другим детям делать уроки по дороге в школу или на перемене. После чего женщина похвалила учителя за то, что он дал домашнее задание, несмотря на свой больничный.
На это Роман Гребенюк ответил: "Вопрос надо решать, а не сопли жевать", – и поинтересовался, можно ли предложить другие варианты, кроме как выполнять тест по дороге в школу. Анна разозлилась и резко ответила: "Сам ты сопли жрешь!"
Гребенюк попросил ему не тыкать и не втягивать в конфликт. Женщина возразила, что конфликт начала не она, и написала, что мужчины должны отвечать за свои слова. Гребенюк ответил, что ему тоже не понятны многие вещи, например лизоблюдство "по поводу и без", и призвал рассказывать про "настоящих мужчин" своему мужу.
"Вы мне угрожаете?" – спросил Роман Гребенюк.
После чего, как сообщает РИА Новости, к переписке подключился муж этой родительницы и оставил аудиосообщение: "Где бы ты ни был, я все равно тебя найду! И вот заранее тебе скажу – ты можешь заранее уже взять больничный!"
23 октября Роман Гребенюк пошел в отделение банка, где на него напал мужчина. По одной из версий, им оказался брат Анны, которая попросила его разобраться с Гребенюком из-за оскорбительных слов в ее адрес. Гребенюк находился в больнице в коме целую неделю, после чего скончался, не приходя в сознание. По сообщениям СМИ, у мужчины остался ребенок, которого он воспитывал один.
Подстрекательство – форма соучастия в преступлении
Подозреваемый в нападении уже задержан, им оказался 30-летний местный житель. По сообщениям СМИ, в момент нанесения ударов на руке у него был кастет. Видео избиения уже появилось в интернете.
Член Московской коллегии адвокатов Ринат Мещеров в диалоге с Москвой 24 рассказал, что на записи можно увидеть обстоятельства совершения преступления и причинение тяжкого вреда здоровью человека.
По мнению Мещерова, преступление совершено достаточно жестоко, однако умысла на убийство у человека не было. В данном случае виновник может понести ответственность по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. "Мужчине грозит наказание в соответствии со статьей 111 УК РФ, ч.4. До 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового", – сообщил Мещеров.
Кроме того, юрист отметил, что к ответственности должна быть привлечена и женщина, которая вступила в конфликт с потерпевшим в родительском чате.
При этом Мещеров уточнил, что, так как роль женщины в совершении преступления была неактивной, суд может назначить ей меньший срок, чем непосредственному исполнителю преступления.
Есть и еще одна фигура, которая, по мнению юриста, может быть привлечена к ответственности за убийство – муж Анны. "Супруг также фигурировал в родительском чате и прямо эти угрозы там озвучивал. За угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью тоже предусмотрено наказание", – подчеркнул Мещеров.
"Полагаю, что там вся семья приняла деятельное участие в том, что получили в результате", – отметил Мещеров, добавив, что компетентные органы должны разобраться в ситуации и проверить на причастность всех трех членов семьи.
По словам члена Московской коллегии адвокатов, причастность к статье за подстрекательство довольно сложно доказать, но в России такие дела расследуются, это не единичный случай. Однако в данной ситуации достаточно много доказательств, есть причинно-следственная связь: конфликт в родительском чате, угрозы нанесения вреда здоровью в циничной форме, видеозапись с камеры наблюдения и телефона, а также показания очевидцев. При рассмотрении дела суд должен учесть все обстоятельства, включая тот факт, что ребенок, воспитываемый отцом-одиночкой, остался без попечения родителей.