Юрист рассказал, что грозит виновникам гибели отца после разборок в родительском чате

1 ноября скончался 41-летний житель Волгограда Роман Гребенюк, который был избит из-за конфликта в родительском чате. Он умер в больнице, не приходя в сознание. По одной из версий, некая Анна, которую Гребенюк якобы оскорбил в чате, попросила своего брата разобраться с обидчиком. Разъясняем, может ли грозить женщине наказание за подстрекательство и почему ответственность понесет не только непосредственный участник избиения.

Убийство после разборок в чате

Фото: соцсети

Конфликт между родителями учеников начался в общем чате, где взрослые обсуждали, что школьники могут не успеть сделать задание по русскому языку за несколько часов. В СМИ появилась информация, что в чат зашла некая Анна, которая пообещала, что ее ребенок пришлет всем домашнее задание и посоветовала другим детям делать уроки по дороге в школу или на перемене. После чего женщина похвалила учителя за то, что он дал домашнее задание, несмотря на свой больничный.

На это Роман Гребенюк ответил: "Вопрос надо решать, а не сопли жевать", – и поинтересовался, можно ли предложить другие варианты, кроме как выполнять тест по дороге в школу. Анна разозлилась и резко ответила: "Сам ты сопли жрешь!"

Гребенюк попросил ему не тыкать и не втягивать в конфликт. Женщина возразила, что конфликт начала не она, и написала, что мужчины должны отвечать за свои слова. Гребенюк ответил, что ему тоже не понятны многие вещи, например лизоблюдство "по поводу и без", и призвал рассказывать про "настоящих мужчин" своему мужу.



"Ты что, бессмертный? Такое мне писать", – ответила Анна.

"Вы мне угрожаете?" – спросил Роман Гребенюк.



После чего, как сообщает РИА Новости, к переписке подключился муж этой родительницы и оставил аудиосообщение: "Где бы ты ни был, я все равно тебя найду! И вот заранее тебе скажу – ты можешь заранее уже взять больничный!"

23 октября Роман Гребенюк пошел в отделение банка, где на него напал мужчина. По одной из версий, им оказался брат Анны, которая попросила его разобраться с Гребенюком из-за оскорбительных слов в ее адрес. Гребенюк находился в больнице в коме целую неделю, после чего скончался, не приходя в сознание. По сообщениям СМИ, у мужчины остался ребенок, которого он воспитывал один.

Подстрекательство – форма соучастия в преступлении

Фото: соцсети

Подозреваемый в нападении уже задержан, им оказался 30-летний местный житель. По сообщениям СМИ, в момент нанесения ударов на руке у него был кастет. Видео избиения уже появилось в интернете.

Член Московской коллегии адвокатов Ринат Мещеров в диалоге с Москвой 24 рассказал, что на записи можно увидеть обстоятельства совершения преступления и причинение тяжкого вреда здоровью человека.





Ринат Мещеров член Московской коллегии адвокатов Он на совершение этого преступления шел спокойно, сразу же нанес ряд ударов. После чего, когда уже человек лежал, он подошел и выкрикивал какие-то угрозы. Никакой помощи он не предлагал. Из этого мы понимаем, что преступление совершено умышленно и никаких проблем человек не видит в том, что он совершил. Он считает, что поступил правильно.

По мнению Мещерова, преступление совершено достаточно жестоко, однако умысла на убийство у человека не было. В данном случае виновник может понести ответственность по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. "Мужчине грозит наказание в соответствии со статьей 111 УК РФ, ч.4. До 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового", – сообщил Мещеров.

Кроме того, юрист отметил, что к ответственности должна быть привлечена и женщина, которая вступила в конфликт с потерпевшим в родительском чате.





Ринат Мещеров член Московской коллегии адвокатов Из анализа того, что женщина написала в чате, понятно, что данное преступление совершено с ее участием. В этом случае женщина подстрекала мужчину к совершению преступления. А подстрекательство у нас является формой соучастия. Таким образом, ей также грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

При этом Мещеров уточнил, что, так как роль женщины в совершении преступления была неактивной, суд может назначить ей меньший срок, чем непосредственному исполнителю преступления.

Есть и еще одна фигура, которая, по мнению юриста, может быть привлечена к ответственности за убийство – муж Анны. "Супруг также фигурировал в родительском чате и прямо эти угрозы там озвучивал. За угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью тоже предусмотрено наказание", – подчеркнул Мещеров.





Ринат Мещеров член Московской коллегии адвокатов Мы можем предположить, что не только женщина подстрекала своего брата к совершению преступления, но подстрекала совместно с супругом.

"Полагаю, что там вся семья приняла деятельное участие в том, что получили в результате", – отметил Мещеров, добавив, что компетентные органы должны разобраться в ситуации и проверить на причастность всех трех членов семьи.

По словам члена Московской коллегии адвокатов, причастность к статье за подстрекательство довольно сложно доказать, но в России такие дела расследуются, это не единичный случай. Однако в данной ситуации достаточно много доказательств, есть причинно-следственная связь: конфликт в родительском чате, угрозы нанесения вреда здоровью в циничной форме, видеозапись с камеры наблюдения и телефона, а также показания очевидцев. При рассмотрении дела суд должен учесть все обстоятельства, включая тот факт, что ребенок, воспитываемый отцом-одиночкой, остался без попечения родителей.