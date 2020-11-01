Волгоградец, которого избили из-за ссоры в родительском чате, скончался

Фото: телеграм-канал Подъем
Житель Волгограда, избитый из-за конфликта в родительском чате, скончался. Об этом рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области, передает РИА Новости.
Отмечается, что на мужчину напали в отделении банка.
"Он сегодня скончался, не приходя в сознание", – сообщили в ведомстве.
Ранее стало известно, что нападавший несколько раз ударил посетителя банка в Центральном районе города. Утверждается, что незадолго до нападения между ними был конфликт.
Тогда в правоохранительных органах рассказали, что с потерпевшим мужчину попросила разобраться сестра, которую первый якобы оскорбил в родительском чате.
После инцидента избитого доставили в больницу. Он находился в коме.
Известно, что стражи порядка задержали подозреваемого в нападении, им оказался 30-летний местный житель. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
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