Волгоградец, которого избили из-за ссоры в родительском чате, скончался

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Житель Волгограда, избитый из-за конфликта в родительском чате, скончался. Об этом рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области, передает РИА Новости.

Отмечается, что на мужчину напали в отделении банка.

"Он сегодня скончался, не приходя в сознание", – сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что нападавший несколько раз ударил посетителя банка в Центральном районе города. Утверждается, что незадолго до нападения между ними был конфликт.

Тогда в правоохранительных органах рассказали, что с потерпевшим мужчину попросила разобраться сестра, которую первый якобы оскорбил в родительском чате.

После инцидента избитого доставили в больницу. Он находился в коме.

Известно, что стражи порядка задержали подозреваемого в нападении, им оказался 30-летний местный житель. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

