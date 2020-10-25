На жителя Волгограда напали после конфликта в родительском чате

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Жителя Волгограда избили из-за конфликта в родительском чате. Об этом РИА Новости сообщили представители ГУ МВД по региону.

Согласно предварительным данным, в пятницу вечером в дежурную часть поступила информация, что мужчина несколько раз ударил посетителя банка в Центральном районе города. Утверждается, что незадолго до нападения между ними был конфликт.

"По одной из версий, сестра мужчины попросила разобраться с потерпевшим: якобы он написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате", – сказали в правоохранительных органах.

Стражи порядка задержали подозреваемого в нападении, им оказался 30-летний местный житель. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

В настоящий момент мужчина, пострадавший при нападении, в больнице. Он находится в коме.

Ранее неизвестный избил жильца дома за отказ впустить его в подъезд. Полиция задержала напавшего на Чертановской улице.