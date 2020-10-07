Полицейские задержали женщину, ударившую ребенка на детской площадке в Москве

09:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Сотрудники столичной полиции задержали в центре города пьяную женщину, которая ударила в нос ребенка на детской площадке. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.
"По адресу Волгоградский проспект, дом 7, полиция задержала женщину 1986 года рождения в состоянии алкогольного опьянения. Проводится проверка в порядке статей 144, 145 УПК РФ", – говорится в сообщении.
Как отмечается, в полицию обратилась бабушка мальчика 2014 года рождения. Она сообщила, что на детской площадке ее внука ударила пьяная женщина, после удара у ребенка началось кровотечение.
Врачи скорой помощи доставили пострадавшего в одну из городских больниц. Предварительно, у ребенка поверхностная травма носа и волосистой части головы.
В прошлом году в поселке Боровском Тюменской области сначала отстранили, а затем уволили преподавателя ОБЖ, избившего во время занятия учеников. На кадрах видно, как мужчина хватает детей по очереди, толкает и кричит на них матом.
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