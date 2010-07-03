Учитель ОБЖ напал на школьников во время занятий в Тюменской области

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В поселке Боровский Тюменской области сначала отстранили, а затем уволили преподавателя ОБЖ, избившего во время занятия учеников. Видеоролик с инцидентом распространился в соцсетях, сообщает портал "72.ru".

На кадрах видно, как мужчина хватает детей по очереди, толкает и кричит на них матом. "Кто из нас особенный, — ты особенный, что ль? Или ты особенный? Не бил вас никто? А я буду!», – слышен голос учителя.

По предварительным данным, учитель школы № 2 таким образом решил отучить подопечных кидаться посторонними предметами во время урока, на котором объяснял как завязывать узлы.

На увольнении мужчины настояли в районном управлении образования. Произошедшим также заинтересовалась районная прокуратура. С детьми общаются психологи.

Ранее уволилась директор московской школы № 1536, в которой группа школьников издевалась над сверстником и сняла это на видео. Вместе с ней уволили классного руководителя 8-го класса. Служебная проверка по данному факту продолжается.