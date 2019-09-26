Замдиректору школы, где девочка умерла от голода, дали условный срок за халатность

Краснокамский суд приговорил к условному сроку замдиректора одной из школ за то, что она не заметила признаки истощения у 14-летней ученицы. В 2018 году девочка умерла из-за того, что родная мать долгое время сильно ограничивала подростка в питании, "давая еду два раза в неделю". Рассказываем об этом и других подобных случаях, когда школьным сотрудникам пришлось отвечать перед судом.

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Умерла от голода

25 сентября этого года Краснокамский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы условно бывшего замдиректора по воспитательной работе школы № 3 города Краснокамска Пермского края. Сотрудницу образовательного учреждения признали виновной в халатности, так как она не обеспечила безопасность учащейся и не сообщила соответствующим службам и правоохранительным органам "о социально опасном положении ученицы".





Краснокамский городской суд Суд вынес решение о лишении ее свободы на два года условно с испытательным сроком два года без назначения дополнительного наказания в виде права заниматься определенным видом деятельности.

Школьница была отличницей и занималась волейболом, поэтому у учителей не было никаких подозрений на проблемы со здоровьем. Однако вскоре девочка сильно похудела и ей становилось плохо на уроках физкультуры. По словам прокурора Краснокамска, первыми увидели, что девочка явно не здорова, классный руководитель и ее одноклассники. Однако мать дочери уверяла, что у нее проблемы с желудком и они уже решают их с врачом. Позднее выяснилось, что родная мать долгое время жестко ограничивала подростка в питании, "давая еду два раза в неделю".

14-летняя девочка скончалась в июле 2018 года. Ее мама утверждала, что вызвала скорую помощь, когда та потеряла сознание. Медикам не удалось спасти ребенка, который не ел несколько дней. Против матери возбудили уголовное дело по статье "убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью". По данным Следственного комитета, сейчас расследование дела находится на завершающей стадии.

Отец погибшей девочки отбывает наказание за распространение наркотиков, а ее мать не работала больше шести лет. Однако в школе не знали о положении в семье: в характеристике ребенка говорилось, что он растет в полной благополучной семье.

Упал на арматуру

В июне 2014 года ученик пятого класса, находясь в пришкольном лагере, залез на теплотрассу, находящуюся в нескольких метрах от земли и, не удержавшись на ней, упал прямиком на прутья арматуры, ограждающие теплотрассу. Ребенок скончался до приезда скорой помощи от полученной травмы сердца. За ребенком в этот момент должны были приглядывать учитель биологии и учитель истории, но не досмотрели за мальчиком, который самовольно отлучился от группы детей.

В 2015 году суд приговорил педагогов к одному году ограничения свободы каждого, с лишением в течение одного года права заниматься педагогической деятельностью, однако освободил от наказания в связи с истечением сроков давности.

Скатился с горы

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

А в Еврейской автономной области (ЕАО) директора одной из школ приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно за гибель шестиклассника. Директор школы изменил расписание для шестого класса, сократив количество уроков с шести до трех. Однако родителей об этом не предупредили, кроме того, учебное заведение не проконтролировало, что будут делать школьники, которые проживают в соседних селах.

В итоге трое подростков пошли гулять, поднялись на крутой склон, чтобы с высоты посмотреть на село, но на спуске один из них упал, получил тяжелые травмы и умер. Директора школы признали виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Также ему было запрещено занимать руководящие должности в образовательных учреждениях два с половиной года.

Провалился под землю

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В сентябре 2017 года на территории школы № 2 села Викулово в Тюменской области провалился грунт, когда в этом месте находился восьмилетний мальчик. В результате происшествия ребенок погиб. Викуловский районный суд в марте 2019 года приговорил директора школы к полутора годам лишения свободы условно за халатность. Осужденная также в течение двух лет не сможет занимать руководящие должности в сфере образования.

Расстройство психики

В августе 2018 года Златоустовский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы условно учительницу начальных классов Татьяну Порсеву. Прокуратура выяснила, что в 2016 году учительница задавала первоклассникам домашние задания в виде письменных работ, ежедневного заучивания сложных стихотворений; по своей инициативе увеличивала продолжительность занятий, сокращала длительность перемен, оставляла детей после занятий продолжать изучать пройденный материал. В итоге у одной учащейся первого класса из-за постоянного стресса возникло серьезное расстройство психики.