В Подмосковье стая собак набросилась на школьника

На 8-летнего мальчика в подмосковном селе Сидоровское в Одинцовском районе набросилась свора собак из приюта, который организовала в своем дворе одна из местных жительниц, сообщает телеканал Москва 24.
Женщина приютила у себя не меньше 40 псов. Соседи уже давно жаловались на неприятный запах и постоянный лай, опасались за здоровье своих детей. Несколько дней назад пострадал ребенок. Он возвращался домой из школы, когда из открытых ворот выбежали несколько собак.
"Он был очень сильно испуган, бледно-зеленого цвета лицо, я его сразу схватила – побежали в поликлинику, оттуда в травмпункт, пришлось сделать прививки от бешенства", – рассказывает мать мальчика Татьяна Шарапова.
Владелица собак после произошедшего на связь выходить отказалась. Также она не пустила во двор и съемочную группу телеканала Москва 24. По словам зоозащитников, ответственность за все лежит на их хозяйке. Она обязана была думать о последствиях, когда оставила ворота нараспашку.
"Это, к сожалению, не первый такой случай. Достаточно много людей, которые по каким-то причинам – кто-то по своей сердобольности, кто-то по искреннему желанию помочь – брали на себя функции по спасению животных. И, возможно, этот человек точно так же хотел помочь собакам", – говорит председатель межрегиональной общественной организации "Альянс защитников животных" Юрий Корецких.
Юристы утверждают, что с точки зрения закона, как ни странно, собака является имуществом, за которое отвечает собственник. В подобных ситуациях эксперты советуют обращаться в суд. Владелец агрессивного пса должен компенсировать причиненный ущерб – расходы на лечение и моральный вред.
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