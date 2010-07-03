Уволилась директор школы, в которой ребенка окунули головой в унитаз

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Директор московской школы № 1536, в которой группа школьников издевалась над сверстником и сняла это на видео, уволилась, сообщает ТАСС.

В департаменте образования и науки рассказали, что Марина Акатова написала заявление об уходе, и в ведомстве удовлетворили ее просьбу. Кроме того, классного руководителя 8-го класса Галину Лошкареву уволили. Служебная проверка продолжается.

Отмечается, что к разрешению ситуации также привлекли специалистов департамента труда и социальной защиты населения. Они работают с учащимися и их семьями.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту издевательств школьников над сверстником. Дело заведено по статье "Побои".

По данным СК, подростки из школы на Ленинском проспекте применили к сверстнику физическую силу. Как говорилось ранее, группа школьников издевалась над одноклассником, окунула его в унитаз и снимала свои действия на камеру.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Следователи опросят сотрудников образовательного учреждения. Департамент образования и науки Москвы организовал проверку после публикации видео с издевательствами над учеником.

