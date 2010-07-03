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10:48

Проверка проводится по факту издевательств над учеником столичной школы

происшествия образование

10:48

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Фото: телеграм-канал Hue

Департамент образования и науки Москвы проводит проверку после публикации видео с издевательствами над учеником школы № 1536, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В видеоролике, опубликованном в соцсетях, одноклассники опускают ученика головой в унитаз.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. В департаменте назвали недопустимыми подобные инциденты.

В феврале следователи задержали жителя приморского города Большой Камень по подозрению в избиении ученика одной из школ города.

По версии следствия, родители устроили самосуд над пятиклассником, который издевался над их детьми. Ребенка завели в мужской туалет, избили и прилюдно окунули головой в унитаз.

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происшествия образование

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