В Национальном родительском комитете оценили школьное правило "звонок для учителя"

15:57
15:57
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Фото: depositphotos/uatp12
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала Москве 24 ситуацию в Новосибирской области, где прокуратура опротестовала правило некоторых школ райцентра о "звонке для учителя". По ее мнению, этот вопрос спорный, поэтому необходимо разбираться в каждом конкретном случае.
"С одной стороны, если учитель оставляет учеников на перемену полностью, а они иногда длятся и пять минут, то дети вообще не отдохнут. Более того, ребята могут даже не успеть дойти до другого кабинета и опоздать на следующий урок. А если учитель задерживает детей после школы, то они могут не успеть по своему графику на другие занятия: на спорт, музыку и так далее", – сказала она.
С другой стороны, по мнению Волынец, если учителя будут формально подходить к выполнению своих обязанностей и работать от звонка до звонка, то это может негативно сказаться на успеваемости школьников.
Учитель вряд ли будет задерживать детей со злым намерением, чтобы сделать им плохо, полагает Волынец.
"Если какой-то ребенок что-то не понял, то хотелось бы, чтобы учитель задержал только этого ученика и объяснил ему непонятый материал", – заключила эксперт.
Ранее прокуратура в Новосибирской области опротестовала локальные нормативные акты некоторых школ райцентра, в которых говорилось, что звонок дается для учителя и учащийся может покинуть класс только после того, как преподаватель объявит об окончании занятия.
В ведомстве пояснили, что данное правило противоречит законодательству об образовании и нарушает права детей. Продолжительность школьного урока не должна превышать 45 минут, а в первом классе – 40 минут. Об этом говорится в санитарных правилах.
Кроме того, в двух образовательных учреждениях были введены нормы о "рецидиве" при повторном нарушении порядка. В этом случае наказание за совершенный поступок ужесточается, при этом в законодательстве об образовании не существует подобного понятия.
В итоге надзорное ведомство опротестовало 11 незаконных правовых актов, после чего образовательные учреждения исключили положение о "звонке для учителя" из своих правил.
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