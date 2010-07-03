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В Национальном родительском комитете оценили школьное правило "звонок для учителя"

Звонок для учителя? Можно ли задерживать школьников на перемене

образование общество эксклюзив

15:57

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Фото: depositphotos/uatp12

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала Москве 24 ситуацию в Новосибирской области, где прокуратура опротестовала правило некоторых школ райцентра о "звонке для учителя". По ее мнению, этот вопрос спорный, поэтому необходимо разбираться в каждом конкретном случае.

"С одной стороны, если учитель оставляет учеников на перемену полностью, а они иногда длятся и пять минут, то дети вообще не отдохнут. Более того, ребята могут даже не успеть дойти до другого кабинета и опоздать на следующий урок. А если учитель задерживает детей после школы, то они могут не успеть по своему графику на другие занятия: на спорт, музыку и так далее", – сказала она.

С другой стороны, по мнению Волынец, если учителя будут формально подходить к выполнению своих обязанностей и работать от звонка до звонка, то это может негативно сказаться на успеваемости школьников.

Конечно, нужно отпускать детей вовремя. Но бывает так, что учителя, например, постоянно отвлекали. Он даже не успел дать толком материал, допустим, остановился на полуслове, и кому будет хуже? Придется идти к репетитору и платить ему деньги, потому что ребенок не понял тему.
Ирина Волынец
председатель Национального родительского комитета

Учитель вряд ли будет задерживать детей со злым намерением, чтобы сделать им плохо, полагает Волынец.

"Если какой-то ребенок что-то не понял, то хотелось бы, чтобы учитель задержал только этого ученика и объяснил ему непонятый материал", – заключила эксперт.

Ранее прокуратура в Новосибирской области опротестовала локальные нормативные акты некоторых школ райцентра, в которых говорилось, что звонок дается для учителя и учащийся может покинуть класс только после того, как преподаватель объявит об окончании занятия.

В ведомстве пояснили, что данное правило противоречит законодательству об образовании и нарушает права детей. Продолжительность школьного урока не должна превышать 45 минут, а в первом классе – 40 минут. Об этом говорится в санитарных правилах.

Кроме того, в двух образовательных учреждениях были введены нормы о "рецидиве" при повторном нарушении порядка. В этом случае наказание за совершенный поступок ужесточается, при этом в законодательстве об образовании не существует подобного понятия.

В итоге надзорное ведомство опротестовало 11 незаконных правовых актов, после чего образовательные учреждения исключили положение о "звонке для учителя" из своих правил.

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образование общество эксклюзив

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