Министр извинилась перед родителями затравленного за прическу ребенка

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Министр образования Красноярского края Светлана Маковская извинилась перед родителями мальчика, от которого в школе № 4 города Сосновоборска потребовали сменить прическу. Чиновница заявила, что школа не имеет право предъявлять требования к внешнему виду ребенка.

"В период переходного возраста ребята выражают собственную индивидуальность путем нестандартных причесок, порой экстремального цвета волос. Школа имеет право установить единые рекомендации к одежде обучающихся, чтобы она соответствовала общепринятым в обществе нормам делового стиля и не более того", – цитирует издание Newslab.ru слова Маковской.

Сосновоборской школе вынесено предостережение о недопустимости таких ситуаций.

Ранее в социальных сетях этот случай вызвал волну возмущения. Местные телеканалы сообщили, что мальчик занимается футболом и такую прическу (выбритые виски и пучок на макушке) сделал, так как ее носит его кумир Златан Ибрагимович. Однако мальчика затравило руководство школы: его настоятельно попросили постричься или же перейти на домашнее обучение. История разлетелась по всей стране, ей уже заинтересовались следователи. Идет проверка, не превысили ли учителя должностные полномочия.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Сосновоборска, проверку проводит и министерство образования, затребовав объяснительные с директора и завуча. В администрации также подтвердили, что 2 сентября в школе вступило в силу положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся. В одном из пунктов действительно сказано, что детям нельзя делать нестандартные прически и красить волосы в яркие и неестественные цвета.

Между тем за школьника вступился стилист, телеведущий Владислав Лисовец.

"Это уже чересчур законы каменных веков. Мы живем в несколько другое время. Если Россия хочет более или менее творческих людей в своем потенциале, то вот так вот всех уравнивать и заставлять носить одинаковые стрижки, как было в советские времена, на мой взгляд, это чудовищно", – цитирует ИА "НСН" стилиста.

В поддержку мальчика высказались и другие известные люди. Спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин призвал "отстать от парня" и попросил подписчиков защитить ученика. Блогер Илья Варламов предположил, что парень не вписывается в "уютный серый мышиный мирок", поэтому и подвергается травле.

