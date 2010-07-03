Милонов предложил создать национальный брендбук школьной формы

15:18
15:18
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать национальный брендбук с вариантами школьной формы. Эту идею он озвучил на пресс-конференции "Передник и мундир: Когда в России введут народную школьную форму?", передает Агентство "Москва".
Парламентарий уверен, что в стране "должен быть единый стандарт школьной формы, принятый общенародно". "Это не значит, что все будут ходить как в тюрьме в одной форме", – пояснил Милонов. Он призвал провести всенародное голосование на базе родительского комитета и путем открытого конкурса принять брендбук с вариантами школьной формы.
Как пояснил депутат от "Единой России", такой брендбук может содержать несколько видов юбок, брюк и пиджаков. По его словам, "комбинация этих установленных видов одежды позволит человеку сохранить индивидуальность", в то же время сохранив "лаконичность, строгость и подчеркнутую торжественность этой формы".
В конкурсе, по словам парламентария, примут участие не только "именитые мэтры", но и начинающие российские дизайнеры одежды. Кроме того, для работы над брендбуком Милонов посоветовал пригласить модельеров из Италии. "Есть масса хороших людей, которые там страдают и хотят предложить свои услуги", – заверил депутат. "То есть тут мы можем быть защищены от того, что эта форма может быть некрасивой", – подчеркнул он.
Ранее специалисты Росстата подсчитали, что собрать в первый класс девочку в этом году почти на 4500 рублей дороже, чем мальчика. В среднем по России "набор первоклассника" для мальчиков стоил 18500,99 рубля, а для девочек – 22956,27 рубля.
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