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Москва 24

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05:00

Врачи дали советы по адаптации первоклассников к школе

общество дети

05:00

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Минздрав Подмосковья заявил, что начало учебы в школе может сопровождаться стрессом. В этой связи в ведомстве рассказали, как справиться с эмоциональной нагрузкой и войти в новый учебный год без лишних стрессов.

В частности, врачи указали, что родителям следует сохранить привычный мир ребенка. Первоклассник нуждается в комфортной обстановке, говорится в сообщении.

"Родители часто идентифицируют своих детей с собой, отсюда желание доказать остальным, что ребенок лучший", – отметил врач-психиатр Аркадий Глазков.

По его словам, первогодку не нужно сразу отдавать на дополнительные кружки и предъявлять к ребенку завышенные требования. Кроме того, нужно наложить запрет на критику школы и негативные отзывы об учителях в присутствии ребенка.

Специалисты отмечают, что залог здорового психологического состояния ребенка – это внимание родителей и неравнодушие педагога. Поэтому необходимо дать ему понять, что он может открыто говорить о проблемах, добавил Глазков.

Ранее эксперт рассказал, как выбыть школьную форму, рюкзак, пенал, ручки, а также что нужно, чтобы собрать ребенка в школу и сколько это стоит.

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общество дети

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