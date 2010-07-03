Врачи дали советы по адаптации первоклассников к школе

Минздрав Подмосковья заявил, что начало учебы в школе может сопровождаться стрессом. В этой связи в ведомстве рассказали, как справиться с эмоциональной нагрузкой и войти в новый учебный год без лишних стрессов.
В частности, врачи указали, что родителям следует сохранить привычный мир ребенка. Первоклассник нуждается в комфортной обстановке, говорится в сообщении.
"Родители часто идентифицируют своих детей с собой, отсюда желание доказать остальным, что ребенок лучший", – отметил врач-психиатр Аркадий Глазков.
По его словам, первогодку не нужно сразу отдавать на дополнительные кружки и предъявлять к ребенку завышенные требования. Кроме того, нужно наложить запрет на критику школы и негативные отзывы об учителях в присутствии ребенка.
Специалисты отмечают, что залог здорового психологического состояния ребенка – это внимание родителей и неравнодушие педагога. Поэтому необходимо дать ему понять, что он может открыто говорить о проблемах, добавил Глазков.
Ранее эксперт рассказал, как выбыть школьную форму, рюкзак, пенал, ручки, а также что нужно, чтобы собрать ребенка в школу и сколько это стоит.
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