В Госдуме оценили предложение о киберспортивных дисциплинах в школах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин прокомментировал Москве 24 предложение ввести в школах киберспортивные дисциплины, среди которых World of Tanks и Minecraft. По мнению парламентария, подобное можно реализовать, если это не навредит основным школьным предметам.

"Если киберспортивные дисциплины будут вводиться в рамках регионального или школьного компонента, у меня нет вопросов. Что касается федерального компонента, я считаю, что добавить тут киберспорт нереально. В компоненте и так много чего не хватает, я бы увеличил историю и литературу, естественные науки, потому что это наиболее важно для модернизации страны", – сказал он.





Олег Смолин первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Киберспорт – вещь прекрасная, но не за счет федерального компонента.

Ранее эксперты Института развития интернета выбрали киберспортивные дисциплины, которые, по их мнению, нужно преподавать в школах. Среди них Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame.

Критериями отбора игр послужила их популярность среди аудитории, а также своевременное обновление контента разработчиками. Еще двумя критериями стали соответствие возрастной маркировке 14+ и соответствие отечественным нормам киберспорта.

Эксперты утверждают, что эти дисциплины позволяют развивать навыки командной игры, стратегического мышления, логики, скорости реакции, а также креативного потенциала.

В пресс-службе Минпросвещения заявили, что компьютерные игры не будут включать в школьную программу.

В ведомстве подчеркнули, что геймификация имеет место в развитии современных образовательных технологий, однако школьная программа опирается на государственные стандарты.

Она уже сбалансирована, исходя из рекомендаций по допустимой нагрузке под каждую возрастную категорию, а добавление таких предметов может привести к переутомлению учащихся, уточнили в министерстве просвещения.

Также в ведомстве отметили, что образовательная система в РФ предоставляет детям возможности для получения новых и актуальных навыков.