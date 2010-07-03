В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA

09:29
09:29
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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Эксперты Института развития интернета выбрали киберспортивные дисциплины, которые, по их мнению, нужно преподавать в школах, сообщает РБК. Среди них Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame.
С соответствующим предложением Институт обратился в Минпросвещения. Специалисты отмечают, что большинство из названных игр – общепризнанные киберспортивные дисциплины, по которым проводятся турниры на уровне отдельных стран и регионов, а также крупные международные чемпионаты.
Критериями отбора игр послужили их популярность среди аудитории, а также своевременное обновление контента разработчиками. Еще двумя критериями стали соответствие возрастной маркировки 14+ и соответствие отечественным нормам киберспорта.
Эксперты утверждают, что эти дисциплины позволяют развивать навыки командной игры, стратегического мышления, логики, скорости реакции, а также креативного потенциала.
Ранее представители Института развития интернета предложили организовать в школах факультативы по киберспорту. Авторы инициативы считают необходимым создать методическую основу совместно с органами образования, школами, родителями, учителями, психологами и Федерацией киберспорта России. Пилотный проект может быть включен в федеральные проекты "Современная школа" и "Цифровая образовательная среда". Также авторы предлагают проводить турниры на школьном, региональном и федеральном уровнях.
В пресс-службе министерства просвещения России сообщили, что ведомство готово рассмотреть предложение. Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что, когда речь заходит о различных гаджетах, важными являются вопросы безопасности и сохранения здоровья детей. При этом многие школьные образовательные элементы уже содержат в себе тематические уроки программирования, соревновательные идеи и хакатоны.
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