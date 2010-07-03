Tele2 запустила площадку для геймеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Оператор Tele2 запустил полноценную платформу для геймеров, которая объединяет самые востребованные в киберсообществе сервисы.

Пользователи могут стримить свои игры, смотреть трансляции других участников и участвовать в турнирах с призовым фондом. Сервис открыт не только для абонентов оператора, но и всех любителей киберспорта.

Еженедельно на площадке проходит как минимум два турнира с призовым фондом от 5 тысяч рублей. Для их проведения оператор выбирает наиболее популярные игровые дисциплины.

Геймеры здесь создают собственные каналы: пользователи могут вести онлайн-трансляции игр и размещать видео. Абоненты Tele2 по подписке и при выполнении условий по количеству трансляций получают доступ к вещанию в FULL HD без ограничений.

Согласно отчету NewZoo, по итогам 2018 года Россия заняла третье место в мире по размеру аудитории киберспортивных трансляций: число зрителей достигло 22 миллионов человек.

Для развития и популяризации киберспорта в России работает Федерация компьютерного спорта. Ключевые соревнования организации – это Кубок России по киберспорту, Всероссийская киберспортивная студенческая лига и Чемпионат России по компьютерному спорту.

Российский футбольный союз (РФС) совместно с ФКС России также проводит Кубок и Чемпионат России по интерактивному футболу. В 2018 году стартовала Всероссийская интеллектуально-киберспортивная школьная лига. В совокупности за 19 лет работы ФКС России провела более 1000 турниров, в которых приняли участие свыше 350 тысяч участников.