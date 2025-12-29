Экономист Сафонов объяснил необходимость ужесточения правил льготной ипотеки

С 1 февраля 2026 года каждая российская семья сможет получить только один льготный кредит по программе семейной ипотеки. Новые правила также обяжут супругов быть созаемщиками. Как такие изменения могут повлиять на доступность жилья – в материале Москва 24.

"Не для улучшения условий"

С 1 февраля 2026 года в России ужесточат правила оформления льготной семейной ипотеки. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с РИА Новости.

Новые изменения предусматривают два ключевых ограничения: одна семья сможет получить только один льготный кредит, а супруги будут обязаны выступать в роли созаемщиков. По словам депутата, эти меры направлены на предотвращение злоупотреблений программой.





Екатерина Стенякина член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ограничения вводят из-за того, что льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий.

Она уточнила, что семьи по-прежнему смогут привлекать дополнительных созаемщиков, если это будет необходимо. Основной целью программы остается покупка жилья в новостройках. Исключение сделано для семей с детьми-инвалидами, проживающих в районах без нового строительства: они сохранят возможность приобрести вторичное жилье по ставке не выше 6%.

Ранее о новых правилах также сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев. Он подтвердил, что с 1 февраля оба супруга станут обязательными созаемщиками по льготной программе "Семейная ипотека".

По словам парламентария, это решение призвано исключить случаи, когда каждый из супругов оформлял по отдельному кредиту. Программа действует независимо от прописки, но предусматривает лимиты на сумму: 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей, а также 6 миллионов для всех остальных регионов страны.

"На реальные нужды"

Значительная часть льготного ипотечного жилья сосредоточена в Москве, Санкт-Петербурге и их областях, в то время как в регионах программа менее доступна. Об этом в разговоре с Москвой 24 напомнила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

"Это создавало дисбаланс и не способствовало равномерному развитию. В Госдуме при обсуждении демографических вопросов отмечали, что программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей, а не использоваться для инвестиций", – подчеркнула она.

По словам парламентария, зачастую семьи с детьми, особенно многодетные, находятся в сложном финансовом положении.





Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Рождение первого ребенка уже сказывается на бюджете, а с появлением второго или третьего многие оказываются за чертой бедности. Для таких семей возможность получить одну льготную ипотеку – это реальный шанс улучшить жилищные условия. Поэтому ограничение позволяет охватить поддержкой большее количество нуждающихся, обеспечивая социальную справедливость и эффективное использование бюджетных средств.

В свою очередь, доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов подчеркнул, что на семейную ипотеку выделяется определенный бюджет.

"С точки зрения социальной справедливости важно, чтобы эти средства распределялись как можно шире, давая возможность воспользоваться льготой максимальному числу семей. А если, например, одна семья берет два таких кредита, то фактически сокращает возможность для другой получить ипотеку вообще", – сказал он в беседе с Москвой 24.

Эксперт также подчеркнул, что выплачивать два ипотечных кредита одновременно значительно сложнее, что резко увеличивает риск невозврата денег и попадания заемщика в долговую кабалу. Ограничение одной ипотекой на семью поможет снизить эти риски.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Еще один ключевой момент – предотвращение злоупотреблений. Вторая ипотека могла оформляться не для решения жилищных нужд (например, для увеличения площади при рождении детей), а для инвестиционных или спекулятивных целей. Известны случаи, когда квартиры, купленные по льготной программе, перепродавались или сдавались в аренду с целью извлечения прибыли, что противоречит социальной сути программы.

При этом, по словам Сафонова, у нововведения есть и обратная сторона: не все, кто брал вторую ипотеку, руководствовались спекулятивными соображениями. Например, некоторые семьи планировали приобрести две небольшие смежные квартиры с целью последующего объединения их в одно жилое пространство. Однако, взвесив все риски и потенциальные злоупотребления, государство приняло решение ввести ограничение, чтобы обеспечить ее целевой характер, заключил он.