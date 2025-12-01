Депутат Останина оценила идею разрешить тратить маткапитал на путешествия

В России предложили разрешить использование маткапитала на путешествия по стране. Реализуема ли эта инициатива, выяснила Москва 24.

Познавательный отдых

В Госдуме предложили разрешить использовать материнский капитал для оплаты семейных туристических поездок по России. По данным телеграм-канала Shot, с такой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратилась партия "Новые люди".

Уточняется, что в настоящее время средства материнского капитала можно направить только на покупку путевок в детские лагеря, имеющие образовательную лицензию. Возможность финансирования совместного семейного отдыха с познавательными целями действующим законодательством не предусмотрена.

Для предотвращения нецелевого использования средств депутаты предложили ввести специальные защитные механизмы. Все расчеты должны производиться в безналичной форме исключительно с аккредитованными туроператорами, которые включены в Единый федеральный реестр. По мнению авторов инициативы, такой подход позволит семьям организовать познавательный отдых вместе с детьми, сохранив при этом государственный контроль за расходованием бюджетных средств.

Ранее в Госдуме предложили реформировать систему материнского капитала. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов подготовил законопроект о введении с 2026 года прогрессивной шкалы материнского капитала. Согласно инициативе, предлагалось установить выплаты в размере свыше 900 тысяч рублей при рождении второго ребенка и около 1,4 миллиона рублей при рождении третьего и последующих детей.

Кроме того, в России выступали с инициативой введения "родительской зарплаты" для неработающих родителей в размере не ниже прожиточного минимума на каждого ребенка с выплатами до совершеннолетия.

"Серьезные риски"

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с Москвой 24 отметила, что на сегодняшний день эта инициатива не обсуждается.

"Я не видела подобной инициативы в официальном виде. Если бы такой законопроект был внесен в Государственную думу, он не мог бы миновать профильный комитет, а пока никаких юридически оформленных предложений на этот счет нет", – подчеркнула парламентарий.





Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Что касается самой идеи – она хорошая. Вопрос лишь в том, на чем именно путешествовать, поэтому логичным продолжением инициативы становится возможность разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобиля. Такие предложения депутаты вносят регулярно, в каждом созыве, но каждый раз наталкиваются на категорическое "нет" со стороны правительства.

По мнению депутата, разрешение использовать маткапитал на приобретение автомобиля – это абсолютно реальная и действенная мера поддержки.

"С одной стороны, она помогает самой семье, давшей новую жизнь и получившей сертификат, с другой – является поддержкой отечественного автопрома. Особенно это было бы актуально в нынешних условиях, когда отрасль испытывает трудности. Вот именно туда я бы и направила средства материнского капитала", – добавила Останина.

В свою очередь, доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов напомнил про изначальный смысл маткапитала.

"Он задумывался как инструмент для решения серьезных, стратегических задач семьи, связанных с воспитанием детей, а не для финансирования повседневных нужд или сиюминутных удовольствий. Его ключевые направления – улучшение жилищных условий, образование ребенка и формирование накопительной пенсии матери. Позже программа была расширена, чтобы в сложные периоды средства капитала могли стать дополнением к единому социальному пособию, что также отвечает цели поддержки семьи в трудной ситуации", – подчеркнул он.



Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Однако в последнее время появляется все больше популистских предложений, предлагающих разрешить тратить капитал на что угодно: путешествия, покупку автомобиля или любые текущие расходы. Чтобы оценить такие инициативы, нужно вернуться к первоначальному смыслу программы. Она создавалась именно потому, что семьи с двумя и более детьми в рамках обычного бюджета вряд ли смогут накопить крупную сумму на решение важной жизненной задачи.

По мнению Сафонова, разрешение тратить эти средства на повседневные покупки или игрушки исказит суть поддержки.

"Либо мы должны полностью отказаться от любых ограничений, перечисляя деньги на усмотрение семьи, но это порождает серьезные риски нецелевого использования, либо сохранить целевой характер капитала, понимая, что это вложение в будущее семьи и детей", – сказал экономист.

Вероятно, подобные инициативы не получат поддержки, так как часто не являются продуманными мерами социальной политики, заключил Сафонов.