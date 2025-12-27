Синоптик Вильфанд: последняя оттепель в Москве в 2025 году ожидается 27 декабря

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Последняя оттепель в 2025 году ожидается в Москве в субботу, 27 декабря. Об этом в интервью ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Согласно данным синоптика, температура в столице в этот день будет около нуля. Также ожидаются небольшие осадки.

Однако уже в воскресенье очередной циклон будет проходить через европейскую часть России. В связи с этим прогнозируется снег, местами умеренный ночью и днем.

Усиление ветра достигнет до 10-12 метров в секунду. Температура ожидается от минус 2 до минус 7 градусов.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что температура воздуха в Москве приблизится к климатической норме 27 и 28 декабря. По ее данным, в субботу, 27 декабря, в температура составит от минус 2 до минус 4 градусов в течение суток, а по области – от минус 1 до минус 6 градусов.