17 февраля, 08:41

Общество

Руководителей школьных кафедр в Москве обучат инструментам управления

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Программа по обновлению предметных кафедр стартовала в Москве. Главная цель проекта – помочь педагогам подготовить программу развития своей кафедры и обучить их ключевым инструментам управления, передает портал мэра и правительства Москвы.

Предметная кафедра в школе – это команда учителей одного направления, отвечающая за качество преподавания и учебные результаты. Педагоги анализируют достижения учеников, формируют общие подходы к обучению и внедряют новые методики. Руководитель кафедры при этом выстраивает системную работу, ориентированную на высокий результат.

Как отметили в департаменте образования и науки, масштабная программа будет длиться в течение года. Планируется, что она объединит более 700 руководителей предметных кафедр столичных школ. Первыми участниками станут руководители предметных кафедр математики и естественных наук. Преподавать им будут представители вузов, директора школ, известные психологи и другие эксперты.

Участники будут работать как индивидуально, так и в командах: разбирать реальные кейсы школ, выявлять проблемные зоны и точки роста, искать практические решения. В ходе обучения они освоят технологии проектного управления, методы анализа данных, научатся ставить цели и задачи, определять показатели эффективности работы педагогов.

Обучение продлится четыре месяца и будет включать три модуля: экспертный, личностный и проектный. В рамках экспертного блока запланированы встречи с ведущими специалистами, обсуждение успешных практик и разбор кейсов столичных школ. Участники определят ценностные ориентиры и целевые установки развития своих кафедр.

Личностный модуль сосредоточен на развитии лидерских навыков, анализе собственных компетенций и мотивации. В проектном блоке руководители изучат технологии управления кафедрой как полноценным проектом – от планирования до оценки результатов – и определят ключевые показатели для построения траектории дальнейшего развития.

"Очный формат программы – возможность для профессионального роста. Живое общение с коллегами-руководителями позволяет не только перенять лучшие практики, но и выстроить горизонтальные связи между школами", – подчеркнула Наталья Игнатьева, руководитель предметной кафедры по математике школы "Марьина Роща" имени В. Ф. Орлова.

Ранее в столице стартовал набор на бесплатный онлайн-курс для тренеров по спортивному программированию, разработанный Московским физико-техническим институтом (МФТИ) совместно с правительством Москвы. Программа рассчитана как на опытных тренеров, так и на новичков.

Отмечалось, что занятия будут вести преподаватели ведущих российских вузов. Проект также направлен на развитие сообщества тренеров и рост числа участников соревнований разного уровня, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина. В 2022 году Россия первой в мире официально признала спортивное программирование видом спорта.

