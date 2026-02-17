Найденное в Дубае тело стюардессы из Санкт-Петербурга было облито зеленкой

Фото: Следственный комитет РФ

Тело стюардессы из Санкт-Петербурга, которое было обнаружено в декабре в отеле в Дубае, было облито зеленкой. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал замруководителя ГСУ СК по Петербургу Артем Черненко.

По его словам, по подозрению в убийстве был задержан бывший молодой человек девушки. В настоящее время он находится под стражей. У следствия есть все основания полагать, что это было заранее спланированное преступление.

"В ходе предварительного следствия установлено, что 18 декабря 2025 года гражданин М., находясь на территории эмирата Дубай в отеле Voco Bonnington Dubai An IhgHotel 5, напал на потерпевшую и нанес ей не менее 15 ударов ножом в область туловища, шеи, а также конечностей, в результате чего она скончалась на месте происшествия", – сказал Черненко.

Кроме того, мужчина остриг волосы убитой заранее принесенными ножницами.

Черненко также отметил, что задержанный несколько дней выслеживал девушку на территории отеля и дважды пытался проникнуть в номер. Во время обыска также была обнаружена расписка, где потерпевшая обязуется вернуть ему 500 тысяч рублей.

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщали, что по делу об убийстве в ОАЭ арестован Альберт Морган.

