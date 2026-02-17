Форма поиска по сайту

17 февраля, 10:27

Культура

История усадьбы, сонеты в цвете. Камерные выставки в "Мосбилете"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Камерные выставки для всей семьи проходят в московских музеях, подведомственных столичному департаменту культуры. Приобрести билет на них можно с помощью сервиса "Мосбилет", передает портал мэра и правительства Москвы.

"В диалоге с мастером. Васнецовцы"

Галерея "Выхино" на Ташкентской улице приглашает с 19 февраля до 20 марта посмотреть выставку, посвященную живописцу, одному из основоположников сурового стиля в советском искусстве Андрею Васнецову. Экспозиция покажет картины, в которых отражены русские традиции, преемственность поколений и тема личной свободы. Гости смогут увидеть работы не только Васнецова, но и его учеников, выпускников Московского полиграфического института.

"Книга с характером"

С 17 февраля по 1 марта галерея "Парк" на улице Немчинова представит дипломные работы выпускников мастерской иллюстрации Национального института дизайна. Среди них будут детские книги о рок-музыке, путеводители по московским музеям, издание о куклах Сергея Образцова, пособия по японскому языку и другие авторские работы.

"Война и мир Александра Писарева" и "История одного дома"

В Доме Гоголя на Никитском бульваре до 15 марта покажут два взаимосвязанных выставочных проекта, которые были созданы совместно с музеем-заповедником "Горки Ленинские". Экспозиции рассказывают о подмосковной усадьбе Горки, которая в прошлом году отметила 200-летие. Посетители увидят уникальные предметы, раскрывающие историю Большого дома усадьбы.

"Живая линия. Истории"

До 2 апреля музей-панорама "Бородинская битва" на Кутузовском проспекте приглашает на выставку, посвященную 60-летию художника и кавалериста Алексея Темникова. Экспозиция включает его работы разных лет, а также предметы снаряжения, вооружения и быта из собрания художника.

"Сонеты в цвете"

В Дарвиновском музее на улице Вавилова с 17 февраля по 5 апреля можно посмотреть персональную выставку художницы Наталии Казаковой. В экспозиции будут представлены пейзажи, жанровые зарисовки и натюрморты. Дополнят картины цитаты из поэтических и прозаических произведений известных авторов, включая Антона Чехова, Уильяма Шекспира, Константина Бальмонта, Пьер-Жана де Беранже, а также и святителя Феофана Затворника.

Ранее в павильоне "Эрмитаж" усадьбы Кусково открыли выставку династии художников по стеклу "Сага о стекле". Посетители могут увидеть работы заслуженного художника России Александра Иванова и членов его семьи – супруги Галины, дочери Ирины и внучки Екатерины.

В работах Иванов показывает то, что любит. Например, в 1980-х он был вдохновлен усадьбой Кусково и посвятил ей целую композицию. Также мастер делал работу по Петергофу и его фонтанам, так как это одно из его любимых мест. Его супруга Галина, в свою очередь, известна как новатор в технике гутного стекла и шлифовки, когда форму изделию из расплавленной стекломассы придают вручную.

Выставка доступна для посещения до 22 февраля. Приобрести билеты можно с помощью сервиса "Мосбилет".

Очередь образовалась у входа в "Аптекарский огород" в Москве

культурагород

