Работы династии художников по стеклу представили на выставке в усадьбе Кусково

Выставка династии художников по стеклу "Сага о стекле" открыта в павильоне "Эрмитаж" усадьбы Кусково, передал мэра и правительства столицы.

Посетители могут увидеть работы заслуженного художника России Александра Иванова и членов его семьи – супруги Галины, дочери Ирины и внучки Екатерины. Свое мастерство они передают по наследству.

Александр Иванов родился в 1944 году и после окончания сельской художественной школы отправился в Москву, где поступил в Строгановское училище. В 1968 году он окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной, где обучался на кафедре керамики и стекла.

После учебы Иванов стал художником на заводе "Красный гигант" в Никольске Пензенской области, где работал над изделиями из хрусталя. Также он занимался государственными заказами.

В 1971 году вместе с супругой Галиной он открыл первую в СССР студию художественного стекла. Это было достаточно необычно, так как до этого художники по стеклу работали на заводах по распределению. В дальнейшем многие мастера вдохновились этим примером и стали открывать свои студии по всей стране.

В работах Иванов показывает то, что любит. Например, в 1980-х он был вдохновлен усадьбой Кусково и посвятил ей целую композицию. Также мастер делал работу по Петергофу и его фонтанам, так как это одно из его любимых мест. Кроме того, художник увлекался охотой, поэтому в 2005 году появилась композиция "Волки" в технике фьюзинг, когда стекло спекается в печи и получаются изображения с эффектом акварельных красок.

Супруга художника Иванова родилась в 1945 году в Ленинграде. В 1968-м она окончила Высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной, после чего принимала участие во многих выставках, в том числе и зарубежных. Она также трудилась на заводе "Красный гигант".

Иванова известна как новатор в технике гутного стекла и шлифовки, когда форму изделию из расплавленной стекломассы придают вручную. Шлифовка же предполагает обработку стекла при помощи абразивных инструментов.

На выставке представлена работа Ивановой "Пугало". Идея создать такой арт-объект пришла к ней в 2010 году, когда она ехала в поезде на симпозиум в Никольск, где необходимо было за несколько дней сделать новое произведение.

Ирина Иванова, дочь Александра и Галины Ивановых, также окончила Высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной. В 1994 году она стала членом Союза художников России.

Она занимается гравировкой на стекле, создавая объем и пластические формы. Таким образом, получается объемная фигура внутри стекла. Это могут быть птицы, рыбы и другие животные. Прежде чем начать работать над очередной скульптурой, мастер тщательно изучает анатомию, чтобы точнее передать облик своих героев. Особенно интересно посмотреть на ее декоративное блюдо "Речные рыбы" в технике фьюзинг с цветным стеклом.

Екатерина Столярова, дочь Ирины Ивановой, самая молодая художница в семье – ей 27 лет. Она окончила Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию имени А. Л. Штиглица.

В выставках она участвует с 2013 года, а в прошлом году вступила в Союз художников России. Ее работы можно найти в частных собраниях как в России, так и за рубежом.

Екатерину вдохновляют библейские сюжеты и античность. В Кускове представлены ее работы, посвященные святому Власию Севастийскому, Николаю Чудотворцу и римской провинции Ликии.

Художница переняла технику гравировки у матери. Она развивает семейные традиции, но при этом ищет свой неповторимый стиль. Например, интересно посмотреть на ее работу "Лесной житель" и другие произведения.

Выставка доступна для посещения до 22 февраля. Приобрести билеты можно с помощью сервиса "Мосбилет".

