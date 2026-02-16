Форма поиска по сайту

16 февраля, 11:06

Город

10 новостроек появились в пяти районах на востоке столицы в рамках реновации

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы

10 домов общей площадью свыше 230 тысяч квадратных метров возвели на востоке Москвы в декабре 2025 года в рамках программы реновации, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Они расположены в пяти районах столицы – это Измайлово, Северное Измайлово, Метрогородок, Соколиная Гора и Косино-Ухтомский. В домах около четырех тысяч квартир, в том числе 29 адаптированных для комфорта маломобильных граждан", – передает слова Овчинского портал мэра и правительства столицы.

В частности, в новостройках предусмотрены входы без лестниц и порогов, а сами подъезды светлые и просторные, имеют помещения для консьержей и колясочные. Для максимального удобства жителей установлены современные лифты.

"Мосгосстройнадзор контролирует строительство домов по программе реновации в Восточном административном округе столицы. С начала возведения девяти новостроек инспекторы комитета провели на площадках около 100 выездных проверок", – добавил председатель комитета Антон Слободчиков.

По его словам, в проверках принимали участие также специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве, которые проверяли качество конструкций и материалов. В итоге специалисты оформили заключения о соответствии новостроек проектной документации, а затем выдали разрешения на ввод зданий в эксплуатацию.

Все жилые комплексы подключены к индивидуальным тепловым пунктам, что позволяет обеспечить бесперебойное теплоснабжение и водоснабжение жилищ и поддерживать комфортную температуру в домах круглый год. Всего в рамках реновации установлено свыше 400 таких пунктов.

В прошлом году во всех округах столицы в современные жилые комплексы по реновации переехали около 17 500 семей. Только на востоке Москвы новоселье отпраздновали свыше 4 000 семей, а на севере города – еще около 2 700 семей. Кроме того, на северо-востоке Москвы в новые квартиры переехали свыше 2 200 семей.

"Новости дня": три дома обновили по технологии "мокрый фасад" в Филевском парке

городреновация

