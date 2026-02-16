Канадец Фил Эспозито назвал неполноценным хоккейный турнир Олимпиады без России

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Олимпийский хоккейный турнир без участия сборной России нельзя считать полноценным, заявил в интервью ТАСС канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли Фил Эспозито.

"Это позор, что Российскую Федерацию не допустили к участию в олимпийском хоккейном турнире в Италии", – сказал он.

Российская сборная отстранена от международных турниров с февраля 2022 года.

Международная федерация хоккея (IIHF) в июне этого года утвердила состав групп мужского и женского турниров на Олимпийских играх 2026 года в Италии. В результате вместо сборной России выступит команда Франции.

Позже министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев резко высказался о главе Международной федерации хоккея (IIHF) Люке Тардифе, назвав его "редким негодяем". Он предположил, что передача места сборной Франции на ОИ может свидетельствовать о конфликте интересов из-за гражданства Тардифа.