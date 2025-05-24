24 мая, 08:22Спорт
МОК запросил у IIHF расписание и состав групп без участия россиян на ОИ-2026
Фото: depositphotos/HeyingPhoto
Международный олимпийский комитет (МОК) запросил у Международной федерации хоккея на льду (IIHF) расписание и состав групп без участия российских спортсменов на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом заявил президент IIHF Люк Тардиф, передает РИА Новости.
Тардиф подчеркнул, что решение о допуске российских хоккеистов на Олимпиаду принимает МОК, а не IIHF.
До этого латвийское издание Sportacentrs сообщало, что конгресс IIHF решил не допускать сборную РФ до Олимпийских игр.
Однако позднее Федерация хоккея России (ФХР) опровергла эту информацию. Там подчеркнули, что IIHF, ФХР и Олимпийский комитет РФ (ОКР) должны провести дополнительные консультации этим летом, после чего будет принято окончательное решение.
Ранее СМИ сообщали, что МОК призвал федерации зимних видов спорта допустить российских и белорусских атлетов до квалификационных соревнований к Олимпийским играм 2026 года. Отмечалось, что прошедшая в 2024 году летняя Олимпиада стала успешным прецедентом участия в Играх спортсменов в нейтральном статусе.