В IIHF опровергли информацию о допуске сборной России на Олимпиаду

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Информация о том, что Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение допустить российскую сборную на Олимпиаду 2026 года, не соответствует действительности. Об этом заявил член совета IIHF, генеральный директор федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс, передает "Спорт-Экспресс".

До этого спортивный агент, основатель агентства спортивной информации "Весь спорт" Андрей Митьков сообщил, что IIHF уже приняла положительное решение о допуске сборной России на Олимпийские игры под своим флагом.

"У нас не было никакого заседания, не собирались по этому поводу. Мы об этом не говорили. Это просто сплетни", – отметил Козиолс.

По его словам, данный вопрос не входит в компетенции Международного олимпийского комитета (МОК).

"Не знаю, кто автор этой пропаганды, но это неправильно. Это ни на копейку не соответствует действительности", – добавил член совета IIHF.

В свою очередь, президент IIHF Люк Тардиф заявил ТАСС, что в федерации все еще ждут решения МОК относительно участия российских спортсменов в Олимпиаде.

Ранее СМИ сообщали, что МОК призвал федерации зимних видов спорта допустить российских и белорусских атлетов до квалификационных соревнований к Олимпийским играм 2026 года. Отмечалось, что прошедшая в 2024 году летняя Олимпиада стала успешным прецедентом участия в Играх спортсменов в нейтральном статусе.