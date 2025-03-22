ТАСС: вопрос участия сборной РФ по хоккею в Олимпиаде решится в апреле

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Международная федерация хоккея (IIHF) ожидает, что вопрос участия российской сборной в ОИ-2026 решится в апреле. Об этом ТАСС заявил близкий к федерации источник.

"У IIHF сейчас два плана проведения олимпийского турнира – со сборной России и без нее. Вопрос необходимо решать срочно, потому что в подвешенном состоянии находятся не только команды, но и болельщики – они должны понимать, на какие матчи покупать билеты, как планировать поездку", – отметил собеседник агентства.

По словам источника, решение будет зависеть от позиции Международного олимпийского комитета (МОК).

Между тем Международная федерация баскетбола (FIBA) оставила без изменений решение об отстранении команд и сборных РФ и Белоруссии от международных соревнований под эгидой организации до мая. В том же месяце пройдет следующее заседание, на котором вновь поднимут этот вопрос, указали в FIBA.

В то же время Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских атлетов до участия в командных соревнования среди юниоров в нейтральном статусе. Нейтральные команды будут участвовать под флагом федерации.