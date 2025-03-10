Федерация лыжного спорта не планирует допускать россиян до соревнований

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Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) пока не запланировала рассмотрение вопроса о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на FIS.

"Любое решение относительно участия нейтральных спортсменов в соревнованиях FIS является прерогативой совета FIS, который постоянно рассматривает и обсуждает этот вопрос. На данный момент нет утвержденных временных рамок для какого-либо определения по этому вопросу", – указали в организации.

Ранее глава российского Олимпийского комитета, министр спорта Михаил Дегтярев отмечал, что российская сборная вряд ли выступит в полном составе с флагом и гимном на Олимпийских играх (ОИ) 2026 года.

Он отмечал, что Москва не теряет надежды, но допуски российских спортсменов к отбору для участия в ОИ пока только "приоткрываются". При этом ситуация с биатлоном и санным спортом более сложная, но вероятно участие в играх российских бобслеистов и лыжников, сообщал глава Минспорта.

