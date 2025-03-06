Большунов заявил, что нет смысла в соревнованиях без поездки на Олимпиаду

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заявил, что не видит смысла в участии в международных стартах без дальнейшей поездки на Олимпийские игры.

"Для меня возвращение на международные старты – одна из главных целей, это то, что меня будет двигать вперед. Потому что, если не Олимпиада, для чего бегать?" – указал он в эфире "Матч ТВ".

Большунов обратил внимание, что тренировки призваны сделать спортсменов лучшими в мире, и добавил, что возвращаться к всероссийским соревнованиям он не планирует. Кроме того, отметил лыжник, небольшой шанс принять участие в Олимпийских играх есть и ради этого шанса он готов выступать дальше.

В феврале Большунов стал победителем на дистанции 30 километров классическим стилем на гонке в Италии. Для трехкратного олимпийского чемпиона этот международный старт стал первым за последние три года.

Спортсмен отметил, что его появление на гонке стало неожиданностью, так как итальянская команда была уверена в том, что россиянам запрещено принимать участие в официальных соревнованиях за пределами России. Организаторы объяснили его допуск тем, что отказываются смешивать политику и спорт.