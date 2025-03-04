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04 марта, 17:14

Спорт

Лыжница Кириллова лишена серебра чемпионата России в спринте

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Занявшая второе место в спринте классическим стилем на чемпионате России лыжница Анастасия Кириллова перемещена на шестую позицию из-за нарушения правил на финише. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР).

Финал прошел во вторник, 4 марта, в Казани. Победу одержала Наталья Терентьева, а Кириллова заняла второе место, на третью позицию встала Алена Баранова.

"После подачи протеста из-за инцидента на финишной прямой, когда Кириллова перестроилась на лыжи Барановой, Кириллову сместили со второго места на шестое", – говорится в сообщении.

После сообщения об инциденте второй стала Баранова, а занявшая четвертую позицию Анастасия Фалеева переместилась на третью.

Ранее президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш выступил за допуск российских лыжников к международным соревнованиям в нейтральном статусе. По его мнению, спортсмены, которые не связаны с силовыми структурами, не должны нести ответственность за действия властей.

Между тем двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал международные соревнования по биатлону без участия российских спортсменов пародией на этот вид спорта. В случае допуска россиян на международные турниры страна сможет представить сборную, в составе которой будут хорошо подготовленные спортсмены, подчеркнул он.

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