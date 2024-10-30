Глава МОК Бах: отстранение Олимпийского комитета России было неизбежно

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Олимпийский комитет России (ОКР) был отстранен якобы из-за нарушения Олимпийской хартии, заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

"Отстранение ОКР было неизбежно, потому что ОКР и следующие за ним спортивные организации занимались деятельностью на территории Украины. И это нарушение Олимпийской хартии. И объявило, что спортивные организации и спортсмены на этой территории теперь под их юрисдикцией", – передает ТАСС его слова.

При этом МОК не перекладывает на атлетов ответственность за действия правительств и не пытается их наказать, подчеркнул Бах.

МОК отстранил ОКР 12 октября 2023 года. Причиной называлось включение олимпийского совета Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав ОКР.

Связь организаций оказалась разорвана из-за политизации спорта и криза олимпийского движения, заявил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Международный олимпийский комитет приложил достаточно усилий, чтобы мировой олимпизм потерял самостоятельность и состоятельность, говорили в ОКР. Там отмечали, что мировому спорту уже наступает конец. Причиной тому стал "антироссийский заказ".

