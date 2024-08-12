Тренер российских синхронисток Покровская назвала гадким поведение главы МОК

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Главный тренер российской сборной по синхронному плаванию Татьяна Покровская назвала гадким поведение президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в отношении спортсменов из России, сообщает РИА Новости.

По словам тренера, глава комитета "вел нечестную политику".

"Он Олимпийский чемпион, он знает, что такое, когда человек готовится, стремится к своей мечте. А Бах смог плюнуть в душу российским и белорусским спортсменам", – подчеркнула Покровская.

По итогам прошедшей в Париже Олимпиады золото в групповом упражнении получили синхронистки сборной Китая. Российские спорстменки не заняли первое место в Олимпийских соревнованиях впервые с 2000-го года.

При этом на втором месте в 2024 году оказалась команда США, а последними в тройке лучших стали спортсменки из Испании.

Ранее МОК разрешил россиянам принять участие в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. Этому поспособствовал тот факт, что там должны были присутствовать не команды, а все спортсмены, участвовавшие в соревнованиях.