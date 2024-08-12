12 августа, 23:56Спорт
Тренер российских синхронисток Покровская назвала гадким поведение главы МОК
Фото: Pool Photo via AP/ Wang Lili
Главный тренер российской сборной по синхронному плаванию Татьяна Покровская назвала гадким поведение президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в отношении спортсменов из России, сообщает РИА Новости.
По словам тренера, глава комитета "вел нечестную политику".
"Он Олимпийский чемпион, он знает, что такое, когда человек готовится, стремится к своей мечте. А Бах смог плюнуть в душу российским и белорусским спортсменам", – подчеркнула Покровская.
По итогам прошедшей в Париже Олимпиады золото в групповом упражнении получили синхронистки сборной Китая. Российские спорстменки не заняли первое место в Олимпийских соревнованиях впервые с 2000-го года.
При этом на втором месте в 2024 году оказалась команда США, а последними в тройке лучших стали спортсменки из Испании.
Ранее МОК разрешил россиянам принять участие в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. Этому поспособствовал тот факт, что там должны были присутствовать не команды, а все спортсмены, участвовавшие в соревнованиях.
XXXIII летние Олимпийские игры завершились в Париже